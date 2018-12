Cuidado com o chulé! Homem é internado depois de cheirar par de meias sujas

Um homem foi levado às pressas para ser internado em um hospital de ZhangZhou, na China, devido a uma grave infecção pulmonar.

Depois de passar pela classificação de risco do plantão, ninguém sabia o que estava acontecendo com o trabalhador. Todas as perguntas feitas pela equipe médica foram mal respondidas pelo paciente.

O homem estava com vergonha de dizer e esquivava das perguntas, mas um parente dele revelou o segredo: quando chegava em casa depois do trabalho, o homem cheirava as próprias meias sujas.

Com essa informação, o estafe do hospital pode administrar antibióticos para combater a infecção pulmonar. Esta foi causada pelos fungos que eram inalados diariamente pelo paciente.

A informação foi difundida pelo jornal local Fujian Daily. Segundo a médica Mai Zhuanying, a infecção também poderia ser resultado das baixas resistências imunológicas do rapaz.