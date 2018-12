Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo online o jogo River Plate x Al Ain

Nesta terça-feira (18), River Plate x Al Ain se enfrentam pelo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. O jogo será no estádio Hazza bin Zayed, às 14h30 (horário de Brasília).

Depois de sagrar-se campeão da Copa Libertadores da América no Santiago Bernabéu contra arquirrival Boca, o River Plate estreia no mundial com a expectativa de chegar à final e enfrentar o Real Madrid.

O Al Ain é o representante do país sede e atual campeão nacional. Os donos da casa eliminaram o campeão da Liga dos Campeões da África, o Espérance, da Tunísia, para poder enfrentar os sul-americanos nas semifinais.

A partida será transmitida pelo canal de TV fechado FOX Sports e pelo SporTV. O jogo ainda pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.