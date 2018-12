Janela de transferências: ex-Corinthians rumo à China, Borja no Valencia e outros negócios desta segunda

Borja, do Palmeiras, de saída para o Valencia

Segundo o jornalista argentino Jorge Marinelli, o Valencia estaria disposto a pagar 15 milhões de euros (66,4 milhões de reais) para contratar o atacante colombiano. O presidente do Verdão, Maurício Galiotte, desmentiu a especulação dizendo que ainda não chegou nenhuma proposta para o clube.

Koulibaly no Manchester United

No desespero para ajustar a defesa, o Manchester United mandou olheiros para observar o zaguerio Koulibaly, do Napoli. Segundo o tabloide inglês The Sun, Kolulibaly custaria 90 milhões de libras (443 milhões de reais). Os brasileiros Militão (Porto) e Pablo (Bordeaux) seriam alternativas especuladas pela mídia inglesa.

Recém contratado pelo Barcelona, Malcom deve ir para a China

Segundo o The Sun, O Guanzhou Evergrande teria oferecido 58 milhões de libras (285 milhões de reais) pelo ex-corithiano Malcom. O jogador chegou na última janela de verão ao Barça por 177 milhões de reais depois de esnobar um contrato que estava quase assinado com a Roma da Itália.

São Paulo avança por Pablo, do Athletico Paranaense

Depois de o Flamengo ter desistido do atacante Pablo, quem entrou no páreo agora é o São Paulo. O tricolor do Morumbi teria que desembolsar mais de 34 milhões de reais pelo jogador. Esse é o valor que o Athletico estaria pedindo, segundo a imprensa.