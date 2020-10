Stranger Things: Fotos das gravações da 4ª temporada revelam dois novos personagens

As gravações da 4ª temporada de “Stranger Things” estao a todo vapor e os spoilers por meio de fotos já começaram a circular nas redes sociais.

De acordo com o Just Jared, Robin (Maya Hawke), Steve (Joe Keery), Dustin (Gaten Matarazzo) e Max (Sadie Sink) foram flagrados gravando em uma locadora com dois novos personagens que ainda não foram identificados.

🚨 STRANGER THINGS 4 BTS CONTENT FEAT. STEVE AND ROBIN THIS IS NOT A DRILL 🚨 pic.twitter.com/fwTq1qQe00 — 🎃 Ian 🎃 (@ianlovesfilm) October 21, 2020

STRANGER THINGS NATION WE GOT NEW CHARACTERS pic.twitter.com/WfBz8rBBe6 — chandler|#TRANSLIVESMATTER ✧ (@Keeryluv) October 22, 2020

A família Byers, que deixou Hawkins, ainda não teve flagras no set de gravação. Hopper (David Harbour que está vivo e é mantido em cativeiro em algum lugar da Rússia, também ainda não foi clicado.