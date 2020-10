Grey’s Anatomy: Este é o episódio que justifica Alex ter voltado para Izzie na 16ª temporada; saiba qual

Se houve uma discussão bastante acirrada de todos os fatos que já aconteceram em Grey’s Anatomy e que mais ganhou destaque, esta com certeza foi sobre o desfecho dado ao personagem Alex Karev, após o ator Justin Chambers deixar o elenco alegando problemas pessoais e de saúde.

Importante! Esse texto contém spoilers, por isso só siga a leitura se gosta de ficar por dentro de tudo que acontece de maneira antecipada ou se já assistiu à 16ª temporada, combinado?

Relembrando um pouco do que aconteceu na última season, Karev foi embora se despedindo apenas por cartas, alegando que havia procurado Izzie e descobriu que tinha dois filhos com ela, por isso o rompimento brusco com os personagens.

A decisão adotada pela ABC fez com que muitos dos fãs se revoltassem, alguns deles dizendo até que preferiam que o personagem tivesse sido morto.

Mas da mesma forma que muitos fanáticos pela série médica se revoltaram há quem apoie a volta do casal. E uma publicação feita no Instagram pode apontar um dos motivos pelo qual os dois mereciam ficarem juntos (Alex e Izzie). Confira a seguir:

Um dos pontos levantados pela página do Instagram através da imagem é a de que Karev tinha um amor intenso pela doutora, o que justificaria que agora, mesmo após diversas temporadas, ambos ficassem juntos.

Sobre o post, com imagens do episódio 5×17, alguns fãs comentaram: “Tava na cara que ele sempre amou a Izzie! Foi um final esperado para ele sim. Fiquei triste pela Jo, mas…”, “E ainda tem gente dizendo que ele não a amava. Ele amou as duas, mas os filhos foram o que fizeram ele largar a Jo” e “Poxa, nem sei se amo ou se odeio. Tadinha da Jo!”.

Mas enfim, o que você acha? Alex deveria de fato ter voltado para seu antigo, agora atual amor?