Cobra Kai: Este é o ator que pode entrar para o elenco na 3ª temporada

Os fãs de Cobra Kai só querem saber de uma coisa: que a terceira 3ª temporada estreie logo na Netflix e ao que tudo indica, ela só chegará em janeiro de 2021. Então, já que a nova season não está próxima de seu lançamento, os fanáticos aproveitam para ficar atualizados sobre o que acontecerá por meio de spoilers ou notícias oficiais divulgadas pelos responsáveis da produção.

E é justamente disso que vamos falar. Recentemente, começaram especulações de que um ator poderia somar ao elenco na 3ª etapa de Cobra Kai. Você seria capaz de imaginar quem é?

Para quem não sabe, de acordo com informações do site Vader, Jaden Smith, sim, o filho de Will Smith que estrelou o filme Karate Kid (2010) poderia ser o novo personagem. Essa hipótese se assegura ainda mais uma vez que o pai do jovem é produtor executivo da série, aponta o Vader.

Embora para alguns esta possibilidade possa soar estranha, ela na verdade pode ser um gancho para gerar novas histórias e até mesmo novos rumos para Cobra Kai. O portal de notícias reforça ainda que esta seria uma oportunidade para ver o ator Jackie Chan na série.

Por fim, para saber se isso de fato acontecerá, somente aguardando a estreia da 3ª.

E você, o que acha desta ideia?