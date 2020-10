Blackpink: a marca de roupa na qual Jennie é apaixonada e vive criando looks icônicos

Todas as integrantes de Blackpink tem uma relação muito profunda com a moda. No entanto, uma das integrantes vem mostrando por meio dos seus looks que é apaixonada por uma marca.

Jennie já demonstrou várias vezes que a Chanel tem um lugar especial em seu coração. Mas não pense que ela é das fãs que simplesmente investe em no blazer clássico de tweed. Nada disso. A cantora cria looks icônicos usando os tops crop, os jeans largos, os maxis brincos, o vestido slip da marca.

A paixão de Jennie é tão grande que ela é carinhosamente chamada de “Chanel humana” por seus fãs. Mas poucas pessoas sabem que, sim, Jennie é embaixadora da marca.

Confira alguns dos looks de Jennie

