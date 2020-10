8 jogos para curtir com os amigos à distância

A quarentena pode até ter distanciado as pessoas fisicamente, mas não faltam formas de se reunir online, seja por chamadas de áudio e vídeo, ou ainda por jogos multiplayer de diversos gêneros.

O Metro Jornal fez uma seleção de títulos que garantem a diversão entre amigos, desde “Detetive” em uma nave espacial, passando por futebol com carros, até jogos de cartas e de tabuleiro adaptados para as telas. Confira:



1. Among Us

Fenômeno das redes sociais, este jogo é uma espécie de “Detetive” virtual, onde um grupo entre quatro e 10 jogadores deve adivinhar quem, entre eles, é o impostor. A história envolve diversos astronautas prestes a partir em uma missão espacial, exceto que um (ou até três) deles secretamente pretende matar todos os outros. Se a trama pode assustar, a apresentação é das mais divertidas e a customização dos personagens deixa o clima mais leve. E lembre-se: morto não fala!

Disponível para PC (R$ 10,90) e gratuito para Android e iOS.

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

Para quem sempre quis participar das gincanas malucas da televisão, Fall Guys oferece um gostinho da bagunça – e em versão atualizada, com o lançamento da segunda temporada. São até 60 jogadores, que fazem de tudo para sobreviver a cada rodada e disputar a coroa. A palavra de ordem é o caos!

Disponível no PS4 (R$ 83,50) e para PC (R$ 37,99)

3. Call of Duty: Warzone

Lançado neste ano, o jogo consolidou mais uma vez o sucesso da franquia, dessa vez no estilo battle royale (último sobrevivente vence). Um dos atrativos foi ter disponibilizado o título de forma gratuita, além das frequentes atualizações. O grande mapa permite até 150 jogadores, e abatidos em batalha ganham uma segunda chance em uma disputa com outro capturado – o famoso “X1”. É preciso, porém, ter espaço livre no computador ou console: o programa é pesado e chega a ocupar mais de 100 gigabytes na versão para PC.

Gratuito para PC, PS4 e Xbox One

4. Rocket League

Você gosta de futebol? E automobilismo? Ou, quem sabe, gosta de propostas inovadoras que têm tudo pra dar errado, mas dão certo? Rocket League é exatamente isso: os jogadores disputam uma partida de futebol com carros movidos a foguetes. E não pense que as suas habilidades no “Fifa” contam de alguma coisa. Os controles são difíceis, mas a experiência é agradável depois de se acostumar com eles. O jogo foi lançado em 2015, mas no mês passado passou a ser de graça!

Gratuito para PC, Mac, Linux, Switch, PS4 e Xbox One

5. Gartic

Opção mais leve e casual, este jogo online consiste em adivinhar desenhos feitos pelos próprios jogadores. Cada sala comporta até 10 participantes, que deverão desenhar ou decifrar os rabiscos em diferentes turnos, acumulando pontos até chegar ao grande vencedor. O Gartic também conta com um chat e permite a escolha entre salas públicas — para jogar com desconhecidos — ou particulares, para ficar entre os amigos.

Gratuito para PC, Android e iOS

6. Valorant

Jogo gratuito da Riot Games, este FPS (tiro em primeira pessoa) foi o título gratuito para PC com o maior lançamento da história. Você joga em uma equipe de cinco pessoas, com objetivo de plantar ou desarmar uma bomba em pontos determinados do mapa. Outros cinco jogadores tentarão lhe deter, numa batalha que envolve armas e habilidades especiais. Lançado em 2020, o Valorant ainda está construindo seu cenário competitivo, com alguns torneios já realizados no Brasil.

Gratuito para PC

7. Houseparty

Outra opção para navegadores e smartphones, o app permite videochamadas com até oito pessoas e oferece opções de jogos para animar a conversa. Alternativa mais casual para o Zoom, Houseparty tem atividades como Karaoke, Uno, Heads Up! (o famoso desafio de adivinhar algo escrito em sua própria testa), Trivia e Quick Draw, com proposta similar ao Gartic.

Gratuito para PC, Mac, Android e iOS

8. Tabletopia

Uma atividade da velha-guarda, mas com a vantagem de jogar online com amigos ou desconhecidos. Tabletopia reúne mais de 900 jogos de cartas e tabuleiro em um só lugar. Nele, é possível descobrir novidades, como o jogo de cartas oficial da franquia “The Umbrella Academy”, ou aproveitar clássicos como Texas Hold’Em e gamão. O app é gratuito para baixar, e varia entre atividades sem cobrar e outras pagas.

Gratuito para PC, Mac, Android e iOS

*Sob supervisão de Luccas Balacci