5 gadgets com sistema Android, que acaba de completar 12 anos

Em 22 de outubro de 2008, o sistema Android apareceu em seu primeiro smartphone disponível comercialmente no T-Mobile G1, da HTC (High-Tech Computer Corporation), uma empresa taiwanesa de smartphones e tablets. O aparelho contava com uma janela de notificações, integração com Gmail e uma central para downloads de aplicativos chamada Android Market. Doze anos depois, o Android se tornou o sistema operacional mais utilizado no mundo com quase 3 bilhões de usuários, segundo dados do próprio Google.

O Android foi revelado ao mundo em 2007 como uma plataforma de código aberto (open source) para dispositivos móveis. O nome do sistema operacional surgiu devido ao amor por robótica do seu criador, Andy Rubin. “Android” foi o apelido que ele recebeu dos colegas e, posteriormente, batizou a empresa. Curiosamente, o endereço "android.com" era o site pessoal de Rubin até 2008. A empresa Android Inc. foi fundada em 2003, na Califórnia, pelos empresários Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White e só foi adquirida pelo Google em 2005.

Hoje, ninguém se imagina vivendo sem o software que é responsável por gerenciar todas as tarefas da maioria dos smartphones do mundo, além de fornecer uma interface visual para que seja possível sua utilização pelo usuário. Selecionamos 4 gadgets (e 1 livro) que usam o sistema. Confira:

1. Samsung Galaxy S10 128GB



O Samsung Galaxy S10 Preto é o Smartphone da próxima geração e foi projetado para não só se destacar, mas para se diferenciar.Ele possui leitor de digital ultrassônico que o desbloqueia o seu celular com um toque.Conta também com processador Octa-Core, 128GB de armazenamento interno, 8GB de RAM, tecnologia 3G/4G e é Dual Chip. Compre a partir de R$ 3.449,00.

2. Use a Cabeça: desenvolvendo para Android, por David Griffiths

Sabe aquela sua ideia para um app incrível? Esta nova edição totalmente revisada e atualizada vai ajudá-lo a desenvolver seu primeiro aplicativo em um piscar de olhos. Você vai aprender na prática a estruturar o app, criar designs flexíveis e interfaces interativas, executar serviços em segundo plano, configurar o app para rodar em diversos smartphones e tablets e muito mais. Compre a partir de R$ 143,21.

3. Xiaomi Mibox S 4K Android TV



Este set-top box roda a versão mais recente do Android TV e transforma qualquer TV em smart.O sistema vem com Chromecast integrado (antes conhecido como Google Cast) para você transmitir conteúdo do celular na TV. E o Google Assistente recebe comandos de voz através do microfone no controle remoto Bluetooth. O Android TV tem mais de 3.000 aplicativos. Compre a partir de R$ 450,66.

4. Smart TV Led 43'' Full HD Semp Toshiba



A Smart TV Semp Toshiba possui diversos conteúdos para todos os gêneros. Com a tecnologia Smart você tem acesso ao YouTube e Netflix, proporcionando muito mais diversão com filmes e séries aclamados pela crítica, vídeos engraçados ou até mesmo desenhos para a criançada. Tudo isso em resolução Full HD e uma tela plana com imagens e cores impressionantes, o contraste e nitidez dessa TV é incrível. Compre a partir de R$ 1.599,99.

5. Relógio Inteligente Xiaomi Amazfit



Um dos diferenciais do relógio inteligente da Xiaomi é sua configuração, que inclui um processador potente e tela visível sob luz intensa. Isto permite que o aparelho execute facilmente suas atividades de monitoramento, sem ficar travando ou com o risco de perder suas informações. Trata-se de um modelo pensado para acompanhar atividades diárias com máximo desempenho. Compre a partir de R$ 493,13.

