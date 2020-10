Netflix: veja a lista com as estreias desta quarta-feira, 21 de outubro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quarta-feira (21) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quarta-feira (21)

Brave Blue World — A Crise Hídrica

Da reutilização à geração de energia, este documentário mostra como grandes inovações ao redor do mundo podem ajudar a construir um futuro de uso sustentável da água. Este documentário traz entrevistas com os artistas e ativistas Matt Damon e Jaden Smith. Narração de Liam Neeson.

O Próximo Convidado Dispensa Apresentação com David Letterman (3ª temporada)

O Próximo Convidado Dispensa Apresentação com David Letterman está de volta para a terceira temporada com conversas mais profundas com pessoas extraordinárias! Para a terceira temporada de quatro episódios da série Netflix, David Letterman dará as boas-vindas a Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle e Lizzo para conversas aprofundadas, combinando humor e curiosidade.

Rebecca — A Mulher Inesquecível

Uma jovem recém-casada se muda para a imponente mansão de seu marido, onde vive assombrada pela memória de sua falecida esposa. Mesmo após a morte, o legado de Rebecca permanece. Esta adaptação contemporânea do romance gótico de Daphne du Maurier é estrelada por Armie Hammer, Lily James e Kristin Scott Thomas.