Netflix define data de estreia da segunda temporada de 'Virgin River'

Quem acompanhou os tropeços do início de relacionamento de Mel e Jack na primeira temporada da comédia romântica ‘ Virgin River’ e aguardava ansioso para ver onde tudo isso ia dar, segue uma boa notícia. A Netflix já definiu a data de estreia da segunda temporada, e será em 27 de novembro.

A série ‘Virgin River’ conta a história da enfermeira Melinda Cooper (Alexandra Breckenridge), que se muda para a pequena cidade Virgin River, no interior da Califórnia para fugir do passado. Lá conhece o dono do bar, Jack Sheridan (Martin Henderson), com quem faz par romântico.

Para a segunda temporada, o anúncio da Netflix já dá um pequeno 'spoiler' do que vem por aí. “Engajamento. Bebês. Desgosto. Assassinato. Para uma cidade pequena, Virgin River tem seu quinhão de drama – e Mel Monroe muitas vezes está no meio disso.”