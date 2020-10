La Casa De Papel: Spoilers vazam e reviravolta da Resistência é confirmada na 5ª parte

A quinta e última parte de “La Casa De Papel” está dando o que falar nas redes sociais após fotos das gravações mostrarem que as coisas estão ficando cada vez mais intensas no Banco da Espanha.

Agora, a imagem que mais tem sido comentada é a que revela a próxima estratégia da Resistência e indica uma possível reviravolta. Nas fotos, é possível ver que Lisboa (Itziar Ituño) está liderando a operação e mostra imagens em um celular para o Coronel Tamayo (Fernando Cayo), um conteúdo que certamente pode incriminar as autoridades.

LCDP5: Todas las fotos en el link de abajo. LISBOA ENSEÑANDO UN MÓVIL SEGURAMENTE CON UN VÍDEO QUE LES COMPROMETA #Lacasadepapel #Moneyheist https://t.co/SSAqXoFN3Y pic.twitter.com/il4aw3aZxa — 🐧 VoiceofReason (@VoRLCDP) October 20, 2020

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

Os fãs do Professor (Álvaro Morte) e Lisboa, aproveitaram as imagens para fazer uma montagem e colocar uma ultrassom na tela do celular, insinuando que o casal espera um filho. É claro que os mais desavisados acharam que o meme era real, mas na realidade não existe vestígios das imagens reveladas por Lisboa, apenas uma tela verde de Chroma Key.

Pep Munné, que interpreta o Governador, também entregou aos fãs uma imagem de Arturo (Enrique Arce), junto aos policias. Será que finalmente a Resistência se livrará dele?