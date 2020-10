Festival do Itaú Cultural traz teatro online e gratuito

Começa hoje mais uma temporada do Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas. Até domingo, são 17 apresentações do país inteiro para conferir de graça. Elas entram no ar todos os dias, às 20h, e permanecem na plataforma por 24 horas.

Os espetáculos e performances abordam temas diversos, muitos relacionados ao isolamento. A abertura está cheia. Há “Às Vez|o|s”, sobre um casal que já se habituou a viver junto, mas esqueceu a importância do outro. “Áudio da Minha Vó”, de Amanda Souza, é uma resposta afetiva da bailarina a um áudio recebido da avó no começo da pandemia. A peça completa da noite fica por conta de “Jogo de Dama”, criada a partir de obra de Samuel Beckett, e da música do estoniano Arvo Pärt. Nela, duas idosas fazem um ensaio sobre a finitude.

Outro destaque da programação é “Onde Está todo Mundo?”, na sexta-feira, do Coletivo Angu de Teatro com o escritor Marcelino Freire, brincando com o universo das transmissões por meio de um experimento que simula uma live.

Já no domingo tem “À Deriva”, da Intrépida Trupe, que fala sobre o sentimento diante dos riscos, das incertezas e de questões existenciais no mundo atual.

A programação completa e os espetáculos podem ser acessados em www.itaucultural.com.br.