Este é o ator que interpretará o príncipe Charles nas 5 e 6 temporadas de The Crown

A quarta temporada de The Crown chega na Netflix dia 15 de novembro, mas sabemos que os fãs querem ficar por dentro de todas as novidades.

Uma delas, por exemplo, é quem será o ator que interpretará o príncipe Charles na 5 e 6 temporada. De acordo com a Variety, Dominic West, ator que participou de "The Wire" e "The Affair", deverá entrar para o elenco.

Também pode ser interessante para você:

JOGUEI FORA MEUS REMÉDIOS THE CROWN VAI ME CURAR pic.twitter.com/pHnK5sGbV7 — nathália (@blanchettwalsh) October 18, 2020

Segundo a publicação, a negociação para contratar o ator está em estágio bem avançado. Sendo assim, é muito provável que ele estrele ao lado de Elizabeth Debicki como a Princesa Diana. A quinta e sexta temporada de The Crown retratarão a família real dos anos 90 aos anos 2000.

E aí, curtiu a novidade sobre The Crown? Não esquece a de compartilhar a notícia com seus amigos nas redes sociais!

LEIA TAMBÉM