‘Betty, A Feia’ terá versão com protagonista negra

Dezenove países já adaptaram a conhecida novela “Yo soy Betty, la fea”. Apesar disso, essa é a primeira vez que a protagonista é negra. “uBettina Wethu” será o nome da nova versão televisionada na África do Sul, segundo a revista Variety.

Com pré-produção começando no mês que vem, a série vai seguir o mesmo tom cômico que o megahit colombiano original e suas adaptações de sucesso, como “Ugly Betty”, do EUA, e “Bela, A Feia”, no Brasil. A previsão de estreia é em abril do próximo ano, no canal sul-africano SABC.

“É sobre uma garota rural que consegue um emprego trabalhando para um dos solteiros mais requisitados de Joanesburgo. Apesar dos desafios, ela tem sucesso em conquistar o coração dele e se sobressair”, disse o produtor Tshepiso Sello à revista.