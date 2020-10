5 livros do escritor Gabriel García Márquez ganhador do Nobel de Literatura em 1982

Em 21 de outubro de 1982, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de "Cem Anos de Solidão" e "O amor nos tempos do cólera", ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Além dele, apenas os únicos sul-americanos a ganharem o prêmio foram os chilenos Gabriela Mistral (1954) e Pablo Neruda (1971) e o peruano Mario Vargas Llosa (2010). O único falante de língua portuguesa a receber a premiação foi José Saramago (1998).

Falecido em abril de 2014 aos 87 anos, no México, García Márquez foi o maior representante do que ficou conhecido como "realismo mágico" na literatura latino-americana que inclui autores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges e Isabel Allende. Seus livros foram traduzidos para 36 idiomas com mais de 40 milhões de livros vendidos em todo o mundo.

Selecionamos 5 obras do autor para comemorar sua obra e que todo bom leitor precisa conhecer. Confira:

1. Cem anos de solidão





O livro mais importante de Gabriel García Márquez. Em Cem anos de solidão, um dos maiores clássicos da literatura, o prestigiado autor narra a incrível e triste história dos Buendía – a estirpe de solitários para a qual não será dada “uma segunda oportunidade sobre a terra” e apresenta o maravilhoso universo da fictícia Macondo, onde se passa o romance. É lá que acompanhamos diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo. Compre a partir de R$ 41,89.

2. O amor nos tempos do cólera





Um dos livros mais importantes de Gabriel García Márquez.Ainda muito jovem, o telegrafista, violinista e poeta Gabriel Eligio García se apaixonou por Luiza Márquez, mas o romance enfrentou a oposição do pai da moça, coronel Nicolas, que tentou impedir o casamento enviando a filha ao interior numa viagem de um ano. Compre a partir de R$ 34,89.

3. Memória de minhas putas tristes





A história de um velho cronista e crítico musical que, em seu aniversário de 90 anos, pretende presentear a si mesmo com uma noite de amor louco com uma jovem virgem.Memória de minhas putas tristes desfia as lembranças de vida desse inesquecível e solitário personagem em mais um vigoroso livro de Gabriel García Márquez. Compre a partir de R$ 34,89.

4. Relato de um náufrago





Em 28 de fevereiro de 1955, oito tripulantes do destróier Caldas, da Marinha da Colômbia, caíram na água e desapareceram durante uma tormenta no Mar do Caribe. Apenas um deles sobreviveu, Luís Alexandre Velasco, que, após passar dez dias à deriva, sem comer nem beber, foi encontrado semimorto numa praia deserta do norte da Colômbia. Compre a partir de R$ 33,90.

5. Viver para contar





Foi provavelmente o livro mais esperado da década, síntese e recriação de um tempo crucial da vida de Gabriel García Márquez. Neste apaixonante relato, o Prêmio Nobel colombiano oferece a memória de seus anos de infância e juventude, aqueles em que se funda o imaginário de suas narrativas e romances clássicos do século XX. Compre a partir de R$ 52,35.

