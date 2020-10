‘Senti o mundo desmoronar’: Tom Ellis comenta sobre cancelamento de Lucifer

Há um ditado que diz que “tudo que é bom dura pouco” e para os fãs de Lucifer esta frase nunca fez tanto sentido. Como muitos já sabem, segundo anúncio feito pela Netflix, a 6ª temporada, que já está em gravação, será a última exibição da produção americana.

Após ter sido cancelada pela Fox, a série foi comprada pela plataforma de streaming e desde então vem contando a história do Senhor das Trevas.

E como será que os atores reagiram à notícia de que mais uma vez a produção seria cancelada?

De acordo com informações do portal Vader, o ator Tom Ellis se sentiu bastante impactado com a notícia, embora segundo outra entrevista a qual participou, o artista revelou que não pretende seguir na televisão após o fim da série. “Tinha acabado de terminar uma entrevista ao vivo para um canal bastante conhecido e recebi a ligação. Senti o mundo desmoronar quando me inteirei”, finalizou Ellis.

E não somente para o ator esta notícia foi difícil, os fãs também têm dificuldade em lidar com o fato de que o ciclo de Lucifer está acabando mais uma vez. Como alternativa, os fanáticos pela série estão fazendo várias campanhas pedindo para que a Netflix siga um pouco mais com a produção, pelo menos até chegar a 100 capítulos.

Como não há nenhuma novidade, o que resta por enquanto é aguardar o que acontecerá na segunda parte da 5ª temporada e na 6ª. Ansioso?