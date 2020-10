Netflix: veja o trailer de 'Shawn Mendes: In Wonder', que estreia em novembro

A Netflix divulgou nesta terça-feira o trailer do documentário de Shawn Mendes: In Wonder, que deve estrear no canal de streaming no dia 23 de novembro.

O trailer traz algumas cenas dos mais de 100 shows que o cantor fez na turnê do álbum Shawn Mendes, em 2018.

O próprio cantor diz que o documentário da Netflix não fala de um cantor famoso, mas de “um cara que está crescendo”.

No trailer, Shawn fala também de seu relacionamento com a cantora canadense Camila Cabello.

Assista ao trailer: