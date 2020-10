Netflix: estas são as estreias desta terça-feira, 20 de outubro

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta terça-feira (20) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta terça-feira (20)

The Flash (6ª temporada)

Barry e Iris tentam aceitar uma perda dolorosa. A Equipe Flash se prepara para a possibilidade de uma Crise nas Infinitas Terras.

O Ônibus Mágico Decola Novamente — Conexão Frizz

Um raio divide o Ônibus Mágico em três pedaços, espalhando a turma pelo mundo com diferentes versões da srta. Frizzle em cada ônibus!

Shopkins — Uma Aventura na Selva

Quando as famosas estrelas de cinema Scarletta Gateau e Rubi Radiante recrutam a turma de Shopville para salvar os Shoppets, eles viajam pela selva e descobrem o incrível mundo de Pawville. Mas Pawville e os Shoppets claramente não precisam ser salvos. E de repente nada do que Scarletta diz parece ser verdade!