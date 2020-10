Netflix Brasil faz nova publicação de ‘Bom dia, Verônica’ e fãs caem na risada; saiba o motivo

Se você acompanha o Instagram da Netflix Brasil, possivelmente deve saber o tom “brincalhão” que eles utilizam em algumas de suas publicações. E mesmo tratando de um tema sério, não há motivos para que “Bom dia, Verônica” fique de fora, né?

Em um post recente feito em sua conta a “vítima” desta vez foi Tainá Müller, aliás sua personagem Verônica Torres. Spoiler! Pra quem assistiu toda a 1ª temporada, viu que ao final a ex-escrivã da delegacia de homicídios teve que adotar um novo visual para assim sobreviver e tentar fazer o que acredita ser “justiça”.

E foi justamente essa mudança de visual que a Netflix Brasil aproveitou para brincar. Dando adeus ao tom escuro de seu cabelo e assumindo a coloração loira, a foto veio acompanhada da legenda: “E a Janete, que pediu para cortar as pontas e saiu a cara da Verô?”.

Em pouco mais de 1 dia de publicada, a imagem já ganhou milhares de curtidas e rendeu vários comentários, dentre eles: “Netflix, avisa que a Verônica é perfeita”, “Odeio quando vou no salão cortar as pontas e volto com o rosto da Rihanna. Acontece, né?”, “Eu amei essa série” e “A Tóquio está diferente”.

Além dos comentários sobre a foto, alguns fãs aproveitaram para questionar sobre uma possível segunda temporada da série, mas até o momento não há nenhuma manifestação por parte da plataforma de streaming.

Ficou curioso e quer saber qual é a publicação que está dando o que falar? Confira abaixo.