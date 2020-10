La Casa De Papel: Atriz revela transformação que chocará espectadores e diz que 5ª parte chegou ao limite

Muitas fotos vazaram e mostraram que as gravações da quinta e última parte de “La Casa De Papel” estão repletas de reviravoltas. No entanto, parece que as cenas mais intensas se mantiveram bem longe dos olhos dos fãs e são protagonizadas pela Inspetora Sierra, personagem de Najwa Nimri.

De acordo com o site Nova Mulher, a atriz revelou em uma entrevista recente que teve dias de trabalho árduo e que veremos a Inspetora passar por uma transformação, definida por ela como GORE, fazendo referência ao subgênero de filmes de terror com retratos gráficos de sangue e violência.

“Na última semana que estivemos gravando foram sete dias muito intensos. Uma bestialidade. A palavra é bestial. A palavra é GORE. Teve momentos da gravação que diziam que eu parecia Gollum, o Koldo (diretor) morria de rir. Quando digo Gollum, é Gollum, para que você tenha ideia da decomposição de tudo”, explicou fazendo alusão ao famoso personagem de JRR Tolkien.

E não parou por aí!

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

A cantora e atriz que também alertou que a nova temporada mostrará uma reviravolta tripla e que não os produtores não tiveram medo de ir além.

“Chegamos ao limite. É o que tem a fantasia, ela permite uma reviravolta tripla. O que você está sentindo o que está interpretando pode acontecer o que você quiser. E é o mais divertido de se fazer”, explicou.

LCDP5: Fragmento de entrevista a Najwa ayer en el festival de Sitges. Confirma que lo último que rodó fue con Koldo (hace un par de semanas). 7 días intensos. La palabra para describirlo es GORE. Y que en algunos momentos parece Gollum. Se viene fuerte #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/XV2knzudsV — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 11, 2020

A última temporada de “La Casa De Papel” deve estrear em 2021!