Halloween: 8 filmes e séries que farão você roer as unhas

Outubro é tradicionalmente o mês do terror, já que culmina no Dia das Bruxas, 31. E o que não falta são filmes e séries de arrepiar nas principais plataformas de streaming. Desde produções originais fresquinhas até as que já estavam nos catálogos, mas pensam o gênero fora da caixa. O Metro Jornal separou alguns destaques

Kadaver

Neste novo título norueguês, uma família faminta encontra esperança em um dono de hotel carismático, após um desastre nuclear. Atraídos pelo oferecimento de um jantar grátis, aos poucos eles passam a desconfiar da própria sorte. Com direito a visual sinistro de personagens usando máscaras douradas aterrorizantes, o filme promete garantir alguns bons suspiros. Disponível quinta-feira na Netflix.

A Maldição da Mansão Bly

Um dos lançamentos mais aguardados do mês, a série é sequência de “A Maldição da Residência Hill”. Mas mais ou menos. Isso porque a história, inspirada agora em livro de Henry James, a ambientação – é tudo diferente, permanecendo apenas os mesmos atores no elenco. Neste romance gótico, uma babá descobre um mundo de segredos na Mansão Bly. Disponível na Netflix.

Cidade dos Mortos

Dê chance para essa série russa que estreou no Brasil. Uma epidemia de um vírus mortal se espalha pela cidade de Moscou, mas qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Ao buscar um refúgio, um grupo de sobreviventes acaba se dando conta de que a maior a ameaça talvez não seja o vírus, mas sim os próprios humanos. Disponível na Netflix.

Midsommar

O filme é cênico e surpreendente, pois consegue alargar os limites do gênero sem lançar mão de clichês. Dani é uma estudante de psicologia que viaja com o namorado e os amigos dele para uma comuna chamada Hårga, na Suécia. As estadia passa a ficar estranha quando eles vão conhecendo as tradições locais e se envolvendo cada vez mais fundo com os habitantes. Disponível na Amazon Prime Video.

Caixa Preta

Entre os longas da parceria da Amazon Prime Video com o cultuado estúdio Blumhouse (“Invocação do Mal”, “Corra!”), este título traz o lado mais “Black Mirror” do terror. Um homem (Mamoudou Athie) passa a questionar quem ele é quando participa de um experimento, após o falecimento de sua esposa em um acidente de carro no qual ele perde a memória. Disponível na Amazon Prime Video.

The Terror

Esta série antológica traz a perspectiva do terror para episódios históricos reais. Na primeira temporada, a narrativa é sobre a sobrevivência gélida dos tripulantes da Expedição de John Franklin, no século 19. A segunda fala sobre o folclore japonês de bakemono, um fantasma misterioso que ameaça uma comunidade nipo-americana nos EUA. Disponível na Amazon Prime Video.

It – A Coisa

Baseado em livro homônimo de Stephen King, o filme, lançado em 2017, segue sete crianças na cidade de Derry Mane. Elas são perseguidas por um ser sobrenatural e precisam enfrentar seus medos mais profundos. O vilão é digno das produções de terror mais clássicas: um palhaço. Porém, não ache que isso o torna clichê. Esta é considerada uma das melhores adaptações de King.Disponível na Netflix.

Truth Seekers

Se você é medroso ou medrosa, calma aí, porque também separamos uma série levinha. Protagonizado por Nick Frost, Malcolm McDowell e Samson Kayo, o terror comédia acompanha um grupo de investigadores paranormais que divulga suas descobertas em vídeos na internet. No decorrer de suas empreitadas sobrenaturais, eles se veem envolvidos em uma trama maior. Disponível no dia 30 na Amazon Prime Video.