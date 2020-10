Grey’s Anatomy: Notícia sobre possível volta de Justin Chambers ao elenco alegra os fãs; saiba mais

Se você já terminou a última season de Grey’s Anatomy, possivelmente deve ter se sentido impactado com a notícia da saída de Justin Chambers (Alex Karev). Para quem não sabe o real motivo dele ter deixado o elenco, o ator se afastou por problemas pessoais e de saúde.

Mesmo tendo entendido que Justin precisava sair de cena, alguns fãs se viram revoltados pelo desfecho que foi dado a seu personagem e isso quer dizer: pela volta dele à Izzie Stevens. Sobre esta decisão, alguns fanáticos pela produção da ABC apontam que preferiam que ele tivesse sido morto do que ter retomado seu relacionamento com a médica que deixou a série na 6ª temporada.

Mas você já parou para se perguntar por que o personagem de Chambers não foi morto?

Caso não saiba, nós temos a resposta sobre este questionamento.

Segundo informações do site Vader, uma fonte confiável confirmou em entrevista ao Us Weekly, que Alex Karev não foi morto, pois as portas não estão fechadas para ele. Ao que se pode ver os responsáveis pela produção de Grey’s Anatomy foram compreensíveis sobre a real necessidade do ator deixar o elenco. “A razão pela qual Alex Karev não foi assassinado, é porque as portas foram deixadas abertas para que Justin Chambers volte a qualquer momento, se ele quiser”, declarou.

Mas e se de fato “Karev” retornar à série, como ficaria a história? Ele voltaria para Jo Wilson? Em qual centro médico iria trabalhar? E Izzie, qual o fim dado à personagem?

Sobre os questionamentos feitos anteriormente, para alguns podem parecer simples, mas que na verdade são bastante importantes e necessários.

E você, o que pensa sobre um possível retorno de Justin?