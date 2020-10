10 livros para se surpreender no dia nacional dos poetas

O crítico literário, poeta e professor da USP, Carlos Felipe Moisés, falecido em 2017, escreveu em seu livro "Poesia Para Quê?" que a poesia tanto podia ser luz como podia ser transgressão. E ele não falava apenas dos poetas, mas de todos os artistas que em sua obra, como cantores e compositores, expressam palavras que "ensinam a ver como se víssemos pela primeira vez e a subverter permanentemente o já visto".

Hoje, 20 de outubro, é o Dia Nacional do Poeta. Não há uma lei que oficializa a comemoração, mas a data foi escolhida em homenagem ao Movimento Poético Nacional, criado em 20 de outubro de 1976, na casa do jornalista, romancista e pintor brasileiro Menotti Del Picchia.

Para celebrar a data, selecionamos 10 livros de grandes poetas brasileiros que você precisa ter na estante ou no kindle. Confira:

1. Os meninos verdes, por Cora Coralina



A partir de duas plantas diferentes, no quintal da Casa Velha da Ponte, surgem criaturinhas estranhas. Como lidar com o diferente, com o novo? A escritora Cora Coralina, com a metáfora – os meninos verdes -, ajuda-nos a refletir sobre isso. Vovó Cora conta a seus netos o que ela chama de acontecido e não de uma história. Compre a partir de R$ 29,90.

2. Itinerário de Pasárgada, por Manuel Bandeira



Em Itinerário de Pasárgada, Manuel Bandeira expõe o poeta em comoventes confissões de cunho pessoal e intelectual. Relembrando a infância no Recife e a mocidade no Rio de Janeiro, além de momentos marcantes de sua vida, este Itinerário é um testemunho imprescindível para a compreensão da trajetória deste grande poeta e escritor brasileiro. Compre a partir de R$ 34,90.

3. Box Obras de Mário de Andrade



Mário de Andrade foi poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, cronista ensaísta e um dos pioneiros da poesia moderna brasileira, com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada, em 1922. Compre a partir de R$ 32,32.

4. Box de Vinicius de Moraes



O box é composto de quatro livros. O primeiro abriga a poesia e a prosa poética de Vinicius, introduzidas pelo belo texto de sua irmã Laetitia Cruz de Moraes. O segundo é dedicado à prosa, ao teatro e ao conhecidíssimo cancioneiro do autor. Coube a Eucanaã Ferraz a tarefa de organizar a obra, estabelecendo o texto e corrigindo erros que vinham se perpetuando ao longo dos anos. Compre a partir de R$ 96,00.

5. Nova reunião de Carlos Drummond de Andrade



Em 1969, Drummond publicou sua "Reunião'' em um único volume. Recolhia, ali, os dez livros que escrevera até então, incluindo "Alguma poesia" (1930), sua obra de estreia. Mais tarde foi acrescentando outros volumes, até 1983, já sob o nome "Nova Reunião'', dezenove títulos de sua lírica. Depois da morte do poeta, os netos Luis Mauricio e Pedro Graña Drummond completaram a obra com trechos de livros posteriores. Compre a partir de R$ 56,03.

6. A paixão segundo G.H., por Clarice Lispector



Romance original, desprovido das características próprias do gênero, A paixão segundo G.H. conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de G.H., a protagonista-narradora que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço, que ela supõe imundo e repleto de inutilidades. Compre a partir de R$ 34,57.

7. Poesia reunida de Adélia Prado



Grandes sucessos de Adélia Prado em uma edição de luxo de capa dura Adélia Prado, uma das mais renomadas autoras brasileiras, sabe como ninguém retratar a alma e os sentimentos femininos em seus poemas, contos e romances. Compre a partir de R$ 87,90.

8. Não pararei de gritar, por Carlos de Assumpção



Quase desconhecido pelo meio literário, Carlos de Assumpção construiu uma obra potente sobre a resistência negra no país, num patamar que cujos poemas se igualam ao melhor de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Esta publicação mostra a potência de seguir os caminhos trilhados por quem já rompeu muitos silêncios. Compre a partir de R$ 34,90.

9. Júbilo, memória, noviciado da paixão, por Hilda Hilst



"Júbilo, memória, noviciado da paixão" se tornou uma das obras mais lidas, festejadas e estudadas de Hilda Hilst, autora homenageada na Flip 2018. Com a forte marca da prosa, este volume de poemas apresenta os temas que consagraram a poeta: a entrega amorosa, a devoção mística, o anseio pelo encontro, o temor da morte. Compre a partir de R$ 15,89.

10. Obra poética de Renata Pallottini



Madura o mundo, madura a fruta a ser comida, vida. Os olhos testemunham o que, no coração, pára e respira. Dos calmos arcos frios da memória uma onda volta, cada vez mais rica. Renata Pallottini reúne como poucos sensibilidade e técnica. Em seus versos convivem temas eternos da poesia – o amor, a solidão, a morte e aspectos cotidianos da vida. Uma poesia encantadora. Compre a partir de R$ 17,90.

