Vídeo: Duro de Matar, com Bruce Willis, vira comercial de televisão

Estreou neste domingo, no canal Fox, um minifilme de dois minutos que traz de volta o detetive McClane (Bruce Wilis), de 'Duro de Matar' (Die Hard, no original, em inglês), novamente envolvido com criminosos em uma série de tiros explosões.

Mas o filme, ao contrário do que parece, era um comercial para televisão das baterias DieHard. No vídeo, o carro de McCLane para em um local escuro e ele tenta comprar uma bateria nova quando é atacado por criminosos.

O comercial trouxe de volta também alguns atores do original, como Argyle (De'voreaux White), o motorista da limosine do primeiro filme da franquia, de 1988.

O filme foi apresentado ao público no intervalo da partida de futebol americano entre Green Bay x Tampa Bay. (Com Hollywood Reporter)

Assista ao comercial: