Netflix:  ‘A Voz Suprema do Blues’, último filme de Chadwick Boseman, tem trailer e data de estreia

A Netflix divulgou nesta segunda-feira o primeiro trailer de ‘A Voz Suprema do Blues’, que vai estrear no canal de streaming no dia 18 de dezembro.

O filme foi o último trabalho do ator Chadwick Boseman, que protagonizou o filme do herói ‘Pantera Negra’. Boseman faleceu de câncer no cólon em agosto passado.

A Voz Suprema do Blues conta a história de Ma Rainey (Viola Davis),a lendária mãe do blues, e o trompetista Leeve (Chadwick) na conturbada Chicago de 1927

Veja o trailer: