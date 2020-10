Netflix: quase 20 filmes e séries estreiam nesta semana; veja a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (19)

Mistérios sem Solução (2ª temporada)

Disponíveis a partir de terça-feira (20)

The Flash (6ª temporada)

O Ônibus Mágico Decola Novamente — Conexão Frizz

Shopkins — Uma Aventura na Selva

Disponíveis a partir de quarta-feira (21)

Brave Blue World — A Crise Hídrica

Rebecca — A Mulher Inesquecível

Disponíveis a partir de quinta-feira (22)

The Alienist (2ª temporada)

Eu, Tu e Ela (5ª temporada)

Kadaver

Parceiros da Saúde

Disponíveis a partir de sexta-feira (23)

Bárbaros