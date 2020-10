La Casa De Papel: Fotos das gravações finais vazam e Resistência terá nova líder

Este texto contém spoilers!

Os fãs não perdem tempo e as fotos da gravação da quinta e última parte de “La Casa De Papel” no Banco da Espanha já estão circulando pelas redes sociais. As imagens entregaram spoilers e mostraram que a Resistência parece ter uma nova líder.

De acordo com o portal Nova Mulher, trata-se de Lisboa (Itziar ituño), que aparece gritando junto a Estocolmo (Esther Acebo) e Tóquio (Úrsula Corberó).

Puede que Palermo no haya salido porque no tienen ni idea de quién es y aunque tengan una foto suya no se le ve bien. La policía sabe perfectamente quién son Tokio, Mónica y Raquel, así que han salido ellas. Seguro que Palermo está de los nervios gritando dentro pfjsj #lcdp5 pic.twitter.com/z09wEoZy0r — sara 🦋 (@chaoticberlermo) October 19, 2020

QUE NADIE ME TOQUE QUE TENEMOS A LISBOA CON EL MONO ROJO #lcdp5 pic.twitter.com/YOUXffzErz — sara 🦋 (@chaoticberlermo) October 18, 2020

Nas imagens e vídeos também é possível ver Estocolmo levantando uma bandeira branca. Os fãs logo apontaram que por sua cara de tristeza, algo pode ter acontecido com Denver (Jaime Lorente).

Confira mais novidades da 5 parte de “La Casa De Papel”:

LCDP5: Me oís llorar después de haber visto el poderío de Raquel en el video? Seguramente no porque me HE MUERTO DE AMOR al verlo 🥺🥺🥺 #Lacasadepapel #Moneyheist #LisboaalMando pic.twitter.com/hNhz96KWeu — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 19, 2020

LCDP5: Continúan hoy los rodajes en la casa de papel. Se confirma que dos de los personajes que han rodado hoy han sido Estocolmo y Arturo. Qué están haciendo fuera del banco?. #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/YapgZZxbs6 — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 18, 2020

Lisboa também aparece em uma cena de conversa frente a frente com o Coronel Tamayo, interpretado por Fernando Cayo.

LCDP5: El cara a cara que van a tener Tamayo y Lisboa lo va a romper! Lisboa al mando! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/HVAzbSNPUL — VoiceofReason (@VoRLCDP) October 19, 2020

A nova temporada de “La Casa De Papel” deve estrear em 2021!