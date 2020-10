Grey’s Anatomy: Produtora da série revela tudo que acontecerá com Meredith na 17ª temporada

“Mais um, menos um”. Se você está contando os dias assim, saiba que a estreia da 17ª temporada de Grey’s Anatomy está mais próxima do que se imagina. De toda forma, vale lembrar que ela chegará primeiro aos Estados Unidos e no Brasil, somente em janeiro de 2021, na Sony. E como muitos ainda têm dúvidas, não, ainda não há nenhuma previsão de lançamento da série em plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video.

Enquanto a produção da ABC não chega de fato às telinhas, os fanáticos têm que lidar com os spoilers ou detalhes que são liberados pelo elenco ou perfis oficiais da série.

E embora outros personagens sejam representativos e mereçam mais abordagens em suas histórias, os fãs de Grey’s Anatomy querem saber: o que acontecerá com Meredith na próxima season?

Segundo informações do site Depor Play, para quem tinha esperanças de que a médica poderia engatar um possível romance com o presente de Cristina Yang, parece que esta história terá que esperar, isso porque de acordo com depoimento da produtora da série, Krista Vernoff, Meredith estará totalmente dedicada à atuação de combate à Covid-19.

Sobre o futuro de Grey na 17ª temporada a produtora esclareceu: “Ela está totalmente envolvida com o trabalho que os médicos estão desenvolvendo no país neste momento, atuando para salvar a vida de pessoas que têm coronavírus”.

E não somente pela situação de pandemia, há também um detalhe importante: Andrew DeLucca. Afinal de contas, é necessário entender o que acontecerá com o personagem que recém foi diagnosticado com transtorno bipolar.

Por fim, ao que se pode notar e perceber, esta não será uma temporada fácil para os médicos e para ficar por dentro do que de fato irá acontecer, somente aguardando o lançamento da série no Brasil.

Preparado para a nova etapa de Grey’s Anatomy?