Japan House e Farol Santander retomam exposições com flexibilização da quarentena

A flexibilização da quarentena na capital paulista, neste mês, fez com que diversos museus, galerias e centros culturais voltassem à ativa – com restrições, claro. A Japan House (av. Paulista, 52 – Bela Vista) e o Farol Santander (r. João Brícola, 24 – Centro Histórico) foram alguns dos nomes que retomaram suas exposições.

No endereço nipônico, de entrada gratuita, “O fabuloso universo de Tomo Koizumi”, estilista destaque na semana de moda de Nova York do ano passado, é apresentado em 13 looks com cores e volumes extravagantes. Já a mostra “Japonésia” traz o trabalho do jovem fotógrafo japonês Naoki Ishikawa, com imagens que revelam particularidades do arquipélago e sua diversidade. É de terça a domingo, das 11h às 17h. Informações no site oficial.

No Farol Santander, o destaque é “Revoada”, mostra da artista Flávia Junqueira. Você vai encontrar balões de vidro coloridos pendurados por diversos andares do prédio histórico, que remetem à infância. Essa é de terça a domingo, das 13h às 19h, com ingressos de R$12,50 a R$ 25. Saiba mais no site.