Caça a demônios e muita ação: Esta é a série que todo fã de Lucifer precisa assistir

Os fãs de Lucifer só querem saber de uma coisa: quando a segunda parte da 5ª temporada irá ao ar na Netflix? E para quem está curioso, ainda não há uma data confirmada, porém de acordo com informações do ator Tom Ellis, ela poderia chegar ao catálogo no final do ano ou começo de 2021.

E enquanto a próxima etapa não estreia, os fanáticos por Lucifer podem aproveitar o tempo para assistir outros produções que também são um sucesso.

Para te ajudar, separamos uma série que é bastante discutida e que todo o fã de Lucifer precisa assistir. Preparado para saber qual é?

Leia também:

Constantine

Se você chegou até aqui, estamos falando da série Constantine (2014). Baseada nas HQs “Hellblazer”, a produção da NBC conta a história do caçador de demônios John Constantine (por Matt Ryan).

Em uma trama envolvente, com bastante ação, demônios e sangue, a série promete impactar quem a assiste.

Embora não tenha ganhado renovação, há quem diga que a sua única temporada disponível vale por várias. Confira abaixo o trailer.

Bônus

Não podíamos deixar os fãs do “diabo” sem um bônus, né?

Se você gosta de Tom Ellis em Lucifer, separamos outra produção em que o ator também marca presença. Desta vez, a série está disponível no catálogo Amazon Prime Video e se chama Rush. Nela, Ellis interpreta o médico William P. Rush, que atende clientes ricos em suas mansões particulares.

Ficou curioso? Assista abaixo o vídeo com alguns trechos da série.