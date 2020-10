Bruxaria ou ilusão de ótica? Novo desafio visual viraliza

Há quatro anos, a foto de um vestido aparentemente inofensivo viralizou. Entretanto, para alguns, a tal peça de roupa era azul e preta; para outros, branco e dourado. A ciência teve que ser acionada para desvendar o mistério.

Agora, um desafio visual semelhante também ganhou as redes. O post original, escrito em inglês, avisa: “Todas essas louças estão viradas para baixo, exceto uma. Assim que você vê-la, todas as outras vão estar viradas para cima.” Logo abaixo, há uma imagem de um conjunto louças brancas espalhadas em uma mesa.

Os comentários na postagem, que já teve mais de 7 mil compartilhamentos, dividem as opiniões dos internautas. No entanto, muitos acreditam se tratar apenas de uma ilusão de ótica causada pelas sombras projetadas nas louças. E você, vê as louças como? Acho que precisamos acionar os cientistas mais uma vez…