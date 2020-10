3 filmes com Camila Morgado que você precisa assistir se gostou de ‘Bom dia, Verônica’

Embora tenha uma longa carreira de atuação em filmes, algumas pessoas classificam que “Bom dia, Verônica” foi o melhor papel já interpretado por Camila Morgado. Dando vida à personagem Janete, a atriz trouxe à tona uma importante discussão social sobre um problema enfrentado por milhares de mulheres brasileiras diariamente que é a violência doméstica.

Após o sucesso da primeira temporada, os fanáticos pela produção nacional aguardam por uma possível continuação da série, ainda sem confirmação pela Netflix.

E enquanto não há informações sobre se de fato “Bom dia, Verônica” ganhará uma nova etapa, separamos 3 dicas de filmes que você precisa assistir, com Camila Morgado. Confira a seguir.

Vergel (2017)

Para começar, este com certeza é um filme que deve ser colocado em sua lista. Nele, a personagem de Camila Morgado está de férias na Argentina com seu esposo, quando a morte inesperada de seu companheiro acontece. A burocracia e a tentativa frustrada de fazer o translado do corpo ao Brasil, fazem com a personagem entre em diversos conflitos, perdendo a noção do tempo e começando a beirar a loucura. Aliás, o que é real?

Até que a sorte nos separe 3 (2015)

Se você é do tipo que gosta de histórias mais leves, com toda a certeza deve assistir a comédia nacional “Até que a sorte nos separe 3”. Nesta terceira etapa do filme, Camila Morgado passa a interpretar o papel que antes era ocupado por Danielle Winits. É possível ganhar e perder dinheiro de maneira tão fácil? Para responder a esta pergunta, somente assistindo esta produção nacional.

Olga (2004)

E para fechar, temos este filme de 2004, em que Camila Morgado interpreta a militante alemã, Olga Benário, que após sofrer perseguição foge para Moscou e seguido de diversos acontecimentos se apaixona pelo brasileiro Luís Carlos Prestes (Caco Ciocler). Uma história de amor e luta é o que você verá no filme Olga.