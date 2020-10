'123 segundos': BandNews FM estreia podcast original no Spotify

Que tal dar uma pausa na música para se atualizar? A gente promete que é coisa rápida. A BandNews FM estreia nesta segunda-feira (19) em três horários “123 segundos”, podcast original Spotify, disponível a todos os usuários.

“Acreditamos muito no potencial do ‘123 segundos’, que combina a expertise do Spotify sobre o mercado de podcasts com a credibilidade da BandNews FM. Uma boa opção para os ouvintes que querem se manter informados com novidades de alta qualidade, em pouco tempo”, afirma Javier Piñol, diretor do Spotify Studios para América Latina e US Latin.

Os apresentadores Helen Braun e Sandro Badaró apresentam de segunda a sexta os destaques da política, economia, justiça, cultura e esportes. E começam madrugando, já que a primeira edição é publicada às 6h. As demais entram às 12h e às 18h.

“A parceria com o Spotify vai ampliar ainda mais nossos horizontes. Os ouvintes do podcast ficarão bem informados sobre os principais assuntos do dia com a credibilidade e o alto astral da BandNews FM”, conta Sheila Magalhães, editora-executiva de Jornalismo da emissora.