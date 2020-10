Lucifer: Produtora confirma que 6ª temporada da série discutirá sobre [SPOILER]

Embora a segunda parte da 5ª temporada seja um dos maiores interesses dos fãs de Lucifer, alguns detalhes e spoilers da 6ª season já começaram a serem divulgados.

Segundo informações do site La Tercera, a produtora da série, Ildy Modrovich, afirmou em entrevista ao ET que a próxima temporada, que já está em fase de gravação, dedicará parte para falar sobre o movimento Black Lives Matter.

Para quem não sabe o que significa, este é um movimento ativista internacional, criado em 2013, que visa discutir sobre a violência contra pessoas negras. A iniciativa tomou ainda mais força, após o assassinato de George Floyd, um homem negro de 46 anos, por policiais, nos Estados Unidos.

De acordo com detalhes comentados por Ildy, o tema se torna ainda mais importante de ser abordado, uma vez que Lucifer é uma produção que se passa com policiais, além das críticas que começaram a surgir sobre programas televisivos que retratam a atuação dos mesmos. “Quando voltamos à sala (de escritores), começamos a ver o fato de que somos um programa de policiais e de que maneira contribuímos ou não abordando os problemas sistêmicos do departamento de polícia. Decidimos que queríamos falar. Então, estamos produzindo uma história que fala justamente disso e estamos entusiasmados”, finalizou a produtora.

Para quem está curioso sobre como isso irá funcionar, a abordagem deve estar focada em duas frentes: violência policial e racismo.

Agora que já está confirmado, basta somente que os fãs aguardem o lançamento da próxima season de Lucifer, ainda sem data confirmada. Ansioso?