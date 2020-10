‘Bom dia, Verônica’: Bastidores! Assim foi o primeiro encontro de Janete e Verônica

Se você já assistiu a primeira temporada de “Bom dia, Verônica”, possivelmente deve ter notado a conexão entre a personagem Verônica Torres e a Janete. Mas muito mais do que somente pela história, ambas são conectadas pela forma como se entregam às personagens.

Em uma entrevista divulgada no canal do YouTube da Netflix Brasil, as atrizes Tainá Müller (Verônica) e Camila Morgado (Janete), contam como foi o primeiro take em que contracenaram juntas na produção nacional. Para quem não lembra, estamos falando da cena em que a escrivã da delegacia de homicídios vai até a casa da mulher, vítima de violência doméstica, oferecer ajuda.

Na conversa, feita de maneira virtual, Tainá comenta que considera este um trecho da série bastante “pesado”, principalmente para Camila, que por meio de sua personagem, revela pela primeira vez todo o sofrimento que passa com o esposo.

Morgado complementa o bate-papo esclarecendo que embora Janete tenha sido construída em camadas/fases que foram desvendadas conforme os episódios, este foi o pontapé inicial para que ela começasse a entender e nomear a situação a qual estava passando, que era de violência doméstica.

Destacando os diferenciais e pontos-chaves da série, Müller relata que acredita que a produção nacional tenha a “virtude de explicar” e ainda ressalta: “Se uma mulher for salva pela Janete ou pela Verônica, toda a minha profissão já valeu a pena”.

Quer conferir como foi esta entrevista na íntegra? Assista abaixo o vídeo publicado no YouTube.