Lucifer: Estes são todos os detalhes que sabemos sobre a segunda parte da 5ª temporada; confira

Enquanto a segunda parte da 5ª temporada não é oficialmente lançada, os fãs de Lucifer aproveitam para rever alguns episódios ou conferir todos os spoilers publicados pela conta oficial da série ou pelos atores do elenco.

Se você não aguenta mais esperar pela estreia, aqui vão algumas informações sobre o que acontecerá na próxima etapa da produção da Netflix. Preparado(a) para saber quais são?

Para começar, de acordo com detalhes do site Spoiler e de uma publicação feita pelo ator Tom Ellis, a segunda parte da 5ª temporada de Lucifer terá um episódio musical. Sim, o elenco todo será colocado para dançar. Ficou curioso? Confira abaixo um trecho do ensaio divulgado pelo artista.

Just a little taste of our musical episode 😈#LuciferSeason5part2 pic.twitter.com/UZpqQOOwdh — tom ellis (@tomellis17) September 13, 2020

Além da novidade sobre este episódio de Lúcifer, há também outro detalhe bastante importante, na próxima etapa a série ganhará um novo ator no elenco, estamos falando de Matthew Bohrer, responsável por interpretar o personagem Donovan Glover.

E para encerrar, uma dúvida de muitos fãs: quantos episódios terá a segunda etapa da 5ª temporada de Lucifer? E para quem estava curioso, saiba que não haverá alterações, serão 8 exibições, iguais as anteriores.

Por fim, o que resta agora é aguardar o lançamento oficial, ainda sem data confirmada. Ansioso?