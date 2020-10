Tagua Tagua versa sobre mudança e aceitação em ‘Inteiro Metade’

O fã da música indie ganha uma boa companhia no fim de semana, com o lançamento nesta sexta-feira (16) do álbum “Inteiro Metade”, o primeiro do Tagua Tagua, projeto solo do compositor e produtor musical Felipe Puperi (Wannabe Jalva).

Com nove faixas, o músico versa sobre processos de ressignificação, mudança e aceitação. Entre canções sobre saudade (“Só Pra Ver”), perda (“Até Cair”) e introspecção (“Bolha”), Puperi amarra uma narrativa madura que, apesar de bastante pessoal, provoca a reflexão no ouvinte.

Somadas às melodias, “Inteiro Metade” se revela um disco para ser ouvido mais uma vez e em sua totalidade. É um grande mérito em tempos que singles e EPs são preferidos e muitos álbuns se preenchem com “fillers”, como nas séries de televisão, apenas para justificar a alcunha de LP.

A suavidade das músicas transita entre nuances, com umas mais animadas (“Mesmo Lugar” e “Inteiro Metade”), outras mais sombrias (“4AM”) e algumas baladas (“Do Mundo”, “2016”). “Sopro”, canção mais curta do registro, é também a mais experimental, com samples que acompanham versos de ultimato.

O álbum é um lançamento do selo Natura Musical, selecionado dentro da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul. A bela identidade visual do disco, capas de singles e vídeos de divulgação é assinada por João Lauro Fonte.

Nas palavras do artista

Felipe Puperi resume o que buscou entregar com “Inteiro Metade”:

“É um disco sobre o processo de encontrar novos espaços para as mesmas pessoas dentro da vida. É ser inteiro num dia e metade noutro. É a caminhada da transformação, da aceitação dessa mudança dentro de nós. Nesse percurso, aparecem os mais variados sentimentos: euforia, alegria, gratidão, saudade, tristeza, luto. Morre uma relação pra nascer outra.”

Antes do álbum, foram lançados dois EPs – “Tombamento Inevitável” (2017) e “Pedaço Vivo” (2018), além de alguns singles. A faixa mais recente antes do álbum, “Peixe Voador”, integra a trilha sonora do jogo “Fifa 20”.