Netflix: estes são os lançamentos desta sexta-feira, 16 de outubro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta sexta-feira (16) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta sexta-feira (16)

4 Contra o Apocalipse (3ª temporada)

Um órfão de 13 anos se junta aos amigos para sobreviver ao apocalipse depois que sua cidade é invadida por monstros e zumbis.

Os 7 de Chicago

Baseado em uma história real, o longa Os 7 de Chicago acompanha a manifestação contra a guerra do Vietnã que interrompeu o congresso do partido Democrata em 1968. Ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes. No total, dezesseis pessoas foram indiciadas pelo ato.

Alguém Tem que Morrer

Em Alguém Tem que Morrer, Gabino (Alejandro Speitzer) é um jovem que, a pedido dos pais, precisa voltar ao México para conhecer sua futura noiva. Mas sua família, bastante conservadora, se surpreende quando ele chega da Espanha acompanhado por Lázaro (Isaac Hernández), um misterioso bailarino. Essa presença inesperada dá início a uma grande confusão na cidade, envolvendo, inclusive, o governo local. Para evitar as medidas opressoras dos líderes, a população determina, então, que alguém deve morrer.

Amor Entre Amigos

Babi Oliveira é uma moça simpática que sonha em se casar um dia. Gabriel Souza é um jovem lindo e atraente que sonha fazersucesso com sua banda. Um dia, por acaso, eles acabam se encontrando em uma igreja einiciam uma bela amizade, marcada pela confiança e cumplicidade.

Aucademia (2ª temporada)

Bem-vindo a um mundo secreto, onde os filhotes aprendem a ser o melhor amigo de um ser humano: ACADEMY PUP. Siga três filhotes improváveis ​​- e seus amigos humanos – enquanto trabalham juntos para descobrir o poder da amizade e criar laços eternos entre cães e humanos.

Da Decoração ao Makeover

Com ajuda dos McGee e reformas que cabem no bolso, famílias transformam a casa no lugar perfeito para seu estilo de vida.

Grand Army

Passada no Brooklyn, a série gira em torno de cinco alunos do colégio público titular enquanto eles lutam com a política sexual, racial e econômica e batalham para terem sucesso, se libertarem e se tornarem alguém na vida.

La Révolution

Enquanto investiga uma série de misteriosos assassinatos, Joseph Guillotin – o futuro inventor da famosa guilhotina – descobre um vírus desconhecido: o Sangue Azul. A doença rapidamente se espalha pela aristocracia francesa, fazendo-os assassinar pessoas comuns e logo leva a uma rebelião. Saiba tudo sobre a série clicando aqui!

Star Trek — Discovery (3ª temporada)

Em Star Trek — Discovery, dez anos antes da famosa missão do Capitão Kirk, a tripulação do USS Discovery se depara com novos mundos e civilizações, sendo obrigada a se aprofundar em temas familiares e explorar situações até então desconhecidas.