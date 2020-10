Além da Rainha Elizabeth: estas são as 3 séries perfeitas para quem é fã de The Crown

A quarta temporada de The Crown, série da Netflix, será lançada no próximo mês. No entanto, enquanto isso, os fãs podem aproveitar para conhecer outras séries que não deixam a desejar para quem gosta de histórias de reis e rainhas. O Metro Jornal selecionou cinco. Vem com a gente!

1. Victoria, no Amazon Prime

A série da Victoria, da Amazon Prime, é perfeita para quem ama The Crown. Ela conta a história de uma rainha ascendendo ao trono após uma morte na família. Essa rainha é Victória governa a Grã-Bretanha e a Irlanda por impressionantes 63 anos. Durante todo este tempo, muitos escândalos e dramas aconteceram.

2. Versalhes, na Netflix

“O rei Luís XIV de Francia encarga um palácio luxuoso que se encontra em um campo de batalha para o amor e a política, e uma prisão dourada para a nobreza”, explica a sinopse da Netflix.

3. Downton Abbey, no Amazon Prime

“Uma luxuosa mansão precisa de um herdeiro. Dame Maggy Smith estrela como Violet, a teimosa condessa viúva de Grantham, matriarca de Downton. Hugh Bonneville estrela como seu filho, o estóico e imperturbável Lord Crawley. Elizabeth McGovern é sua esposa americana, Cora. Do vencedor do Oscar Julian Fellowes”, revela a sinopse.

