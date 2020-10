5 filmes de Christopher Nolan para ver na Netflix

Christopher Nolan é um dos cineastas mais bem-sucedidos da atualidade. Seus filmes já renderam mais de 5 bilhões de dólares em bilheteria e foram indicados a 34 Oscars.

Além do sucesso comercial, as obras do diretor inglês (que trazem elementos do cinema de arte ao formato blockbuster de Hollywood) tornaram-se objeto de culto entre jovens do mundo inteiro.

Na Netflix atualmente estão disponíveis 5 filmaços de Chistopher Nolan para serem vistos e revistos. Confira abaixo quais são:

Batman begins (2005) / Batman, o cavaleiro das trevas (2008) / Batman: o cavaleiro das trevas ressurge (2012)

A trilogia que Nolan criou para a franquia Batman costuma agradar mesmo aqueles não se dizem muito fãs de filmes de super-heróis. Sua segunda parte – ‘Batman, o cavaleiro das trevas’ – rendeu um Oscar póstumo ao ator australiano Heath Ledger (1979 – 2008), que interpretou o Coringa de forma brilhante.

A Origem (2010)

Estrelada por Leonardo DiCaprio, essa ficção científica sobre sonhos lúcidos é um quebra-cabeças viciante. Tecnicamente, o filme beira a perfeição: não à toa, levou para casa os Oscars de melhor fotografia, melhor edição de som, melhor mixagem, e melhores efeitos especiais.

Dunkirk (2017)

O filme sobre a Retirada de Dunquerque, durante a 2ª Guerra Mundial, foi indicado a 8 Oscars, inclusive na categoria de melhor filme. Para muitos críticos, ‘Dunkirk’ é o trabalho mais maduro de Nolan até agora.

