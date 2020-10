Volta dos cinemas: veja o que estreia em São Paulo e tire dúvidas dos novos protocolos

Ai, que saudade de pegar um cineminha! O protocolo de reabertura das salas de exibição em São Paulo foi assinado pelo prefeito Bruno Covas no último sábado, mas é hoje, dia oficial das estreias (veja abaixo), que a oportunidade de quebrar o jejum se amplia, com mais locais em funcionamento.

O Cinemark, que abriu uma única sala no sábado, reativou outras 17 hoje. Espaço Itaú, Playarte, Kinoplex, UCI, Cinesystem, Reserva Cultural, Petra Belas Artes, Cinépolis e Centerplex também estão funcionando. O Cinesesc ainda não tem previsão de reabertura.

As regras sanitárias continuam valendo para manter a capital na fase verde da flexibilização da quarentena da covid-19: máscaras obrigatórias, distanciamento e limpeza sistemática continuam como parte do manual básico de quem sai de casa.

Mas e se eu quiser comer uma pipoca? O Metro Jornal responde a essa e outras perguntas.

Sessão liberada

Posso comprar ingresso na hora?

A ideia é que a sessão seja planejada, mesmo porque as salas terão capacidade reduzida. Embora a venda presencial seja feita, inclusive para pagamento em dinheiro, prefira comprar as entradas online ou nos terminais de autoatendimento.

Posso comer no cinema?

O melhor é permanecer com a máscara o máximo de tempo possível, como em todo lugar fora de casa. Mas será possível comer e beber (apenas dentro da sala).

Estou acompanhado. Vou precisar me sentar longe?

Vocês vão poder ficar juntinhos, sim, desde que se mantenham distante de outras pessoas no local.

E depois que o filme acaba, como não aglomerar?

A saída deve ser feita de maneira gradual, fileira por fileira. Um funcionário vai orientar o momento de se levantar da poltrona.

A minha cadeira será higienizada antes de eu entrar?

Pelos protocolos, as salas são desinfectadas entre as sessões, principalmente poltronas, porta-copos, mesas, corrimãos e corredores.

Ar-condicionado

Exigência da Anvisa, todos os cinemas no Brasil precisam ter um sistema de ar-condicionado que renove o ar de dentro das salas. O Cinépolis explica: “O ar é recolhido, filtrado, refrigerado e insuflado para a plateia, ao mesmo tempo em que o ar quente dali é retirado, tudo por meio de redes de dutos independentes, o que garante a troca segura e frequente de ar.”

No Cinemark, os aparelhos têm filtros trocados com maior frequência, assim como no Kinoplex, que usa pastilhas antibacterianas.

Já as salas da UCI foram equipadas com o iWave, uma tecnologia americana que purifica o ar por meio de íons, que se aderem e neutralizam vírus, bactérias, ácaros e fungos.

Festival de volta para o cinema

Com ingressos de R$ 5 a R$ 20, o Festival de Volta Para o Cinema finalmente chegou à cidade de São Paulo. São grandes sucessos de ação, comédia, ficção científica, terror, fantasia, suspense e drama. Cada sala define sua programação. No cardápio, há clássicos e blockbusters, como “Matrix” (1999), “E.T. – O extraterrestre” (1982), “O Iluminado” (1980) e “Pantera Negra” (2018). Veja mais no site.

Estreias

Instinto

Holanda, 2020. Direção: Halina Reijn

Nicoline, uma psicóloga experiente, inicia emprego numa instituição penal, onde conhece Idris, um homem inteligente com um distúrbio de personalidade antissocial e narcisista, que cometeu crimes sexuais e está prestes a fazer sua primeira liberdade condicional desacompanhada.

Osmar, a primeira fatia do pão de forma

Brasil, 2020. Dirigido por Alê McHaddo

Uma história sobre um renegado, um desprezado, um esquecido: a primeira fatia do pão de forma. Nessa animação, depois de Osmar ser abandonado na embalagem, ele chega na cidade grande tentando o sucesso. Será que ele vai conseguir superar os egos inflados de outros artistas?

Macabro

Brasil, 2020. Dirigido por Marcos Prado

Na década de 90, dois irmãos são acusados de assassinarem oito mulheres, um homem e uma criança de forma brutal na região da Serra dos Órgãos. Na cola dos suspeitos, o sargento Téo começa a ter dúvidas sobre a condenação de um deles. O filme é uma obra de ficção baseado na história real do caso dos “Irmãos Necrófilos”.

Fuga de Pretória

2020, Reino Unido, Austrália. Dirigido por Francis Annan

Baseado no livro “Inside Out: Escape from Pretoria Central Prision” de Tim Jenkin, mostra a história de Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) e Stephen Lee (Daniel Webber), jovens sul-africanos brancos presos, em 1978, por trabalharem em operações secretas para o ANC, proibido partido de Nelson Mandela.

A Jornada

2019, França, Alemanha. Dirigido por Alice Winocour

O dia a dia de esforço e superação da astronauta francesa Sarah, uma mãe solteira que se prepara para uma missão espacial. Ela luta para equilibrar o tempo que passa com sua filha pequena e o intenso treinamento para a viagem. Com Eva Green, Matt Dillon e Lars Eidinger.