A série que estreia em 2020 e promete agradar fãs de 'Vikings' e 'Game Of Thrones'

Séries como “Vikings” e “Game Of Thrones” conquistaram e ainda conquistam fãs em todo o mundo. Pensando nisso, a Amazon Prime Vídeo promete entregar uma produção com batalhas épicas, disputas de poder e personagens que se tornam grandes líderes aos olhos do povo ainda este ano.

Reprodução / Amazon

Confira mais sobre série épicas:

Trata-se da produção espanhola “El Cid”, protagonizada por Jaime Lorente, que está prevista para chegar entre novembro e dezembro, de acordo com o Esquire. A trama contará a história de um homem por trás da lenda, conhecido como Ruy.

Os fãs serão apresentados a um menino que se torna herói de guerra e depois rei. Ao longo dos capítulos, além de descobrir os controles da monarquia, será mostrado como um Ruy foi capaz de ganhar o respeito e admiração de cristãos, árabes, judeus e outras culturas que coexistiram na Espanha.

Preparado para conferir a produção que contou com 11.000 figurantes?