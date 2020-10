Netflix: confira os lançamentos desta quinta-feira, 15 de outubro

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta quinta-feira (15) para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta quinta-feira (15)

O Bombeiro Sam

Quer estejam presos num penhasco ou apanhados numa caverna subterrânea, as crianças sabem que a ajuda está sempre à mão, graças ao corajoso e desembaraçado Bombeiro Sam.

O Clube das Coisas Mágicas

Para manter o mundo humano a salvo dos surpreendentes, divertidos e, às vezes, perigosos efeitos do caos mágico. Quando esses jovens guardiões descobrem uma ameaça, tanto os humanos, quanto as fadas e os elfos se unem para salvar os dois mundos.

Distanciamento Social

Ambientada nos primeiros meses da pandemia da covid-19, Distanciamento Social é uma antologia em oito partes que mostra a força do ser humano frente às incertezas e ao isolamento.

Homens de Coragem

Homens de Coragem é a história, baseada em fatos reais, de uma das maiores forças de combate a incêndio dos EUA: os Granite Mountain Hotshots. Quando um imenso incêndio na região do Arizona se inicia, uma verdadeira guerra contra o tempo é travada por esse grupo de bombeiros na tentativa de apagar o fogo.

Manual de Caça a Monstros

Quando monstros levam a criança sob seus cuidados, Kelly é recrutada por uma sociedade secreta que protege garotos e garotas destinados a mudar o mundo.

Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu

Uma família em crise enfrenta as dificuldades do cotidiano: brigas, problemas de saúde e dificuldades financeiras. O pai perde o emprego e a todos precisam voltar para sua antiga casa no bairro da Bresser. Um dia, a mãe é abduzida por um estranho objeto no céu, mas a vida do grupo continua normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Tudo por Roona

Na Índia rural, uma menina chamada Roona Begum ficou mundialmente conhecida após suas fotos viralizarem na internet. Ela sofre com hidrocefalia e recebeu a chance de uma cirurgia que pode mudar sua vida. O documentário mostra a jornada da família que luta para garantir melhores condições de vida em meio às dificuldades.