Morre Paul Matters, ex-baixista da banda AC/DC

O ex-baixista da banda AC/DC Paul Matters morreu nesta quarta-feira, segundo Twitter publicado por Jesse Fink, biógrafo da banda.

Matters entrou no AC/DC em 1975, logo após a gravação do álbum de estreia do grupo, o ‘High Voltage’.

Ele foi substituído semanas depois por Mark Evans, que ficou no grupo até 1977.

“Descanse em paz, companheiro”, afirmou Fink no post.

Veja: