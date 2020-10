Lúcifer: E agora? Tom Ellis revela que não seguirá na TV após fim da série

Se dependesse dos fãs, Lúcifer seguiria o mesmo caminho de outras produções como Grey’s Anatomy e ganharia diversas outras temporadas, mas conforme anúncio feito pela Netflix, a 6ª season que já está em gravação, será a última.

E com esta notícia os fanáticos pela série já começaram a se perguntar: O que Tom Ellis fará após sua trajetória em Lúcifer?

Segundo informações do portal Vader, o ator revelou em entrevista ao The Guardian que seus planos não são de seguir na TV. Após finalizar seu papel como o diabo que ganhou o coração de milhares de fãs, Tom Ellis apostará no teatro.

Leia também:

De acordo com o relato do ator, ele já passou por um importante instituto de arte da Escócia e que o teatro vem em primeiro lugar. “Uma vez mais, o importante para mim é o teatro. Consegui um lugar na Royal Scottish Academy, fui a Glasgow por três anos e foi o melhor momento da minha vida”, comentou.

Ellis reforça que entende a situação atual, devido o cenário mundial a qual todos estão vivendo, mas tem uma visão otimista para o futuro: “Naturalmente é algo complicado de discutir com qualquer um que trabalhe no campo do teatro agora. Mas acredito totalmente que o teatro não morrerá. Voltará e quero ser parte dele”, concluiu.

Então, de acordo com o depoimento do ator, aos que quiserem o acompanhar após o fim da série, somente através dos espetáculos a qual ele faça parte.

Por enquanto, os fanáticos por Lúcifer podem aguardar o lançamento da segunda parte da 5ª temporada, ainda sem data prevista para chegar ao catálogo Netflix e também da 6ª, que conforme citado no início desse texto, já está em fase de gravação.

E você, o que achou da decisão de Tom Ellis?