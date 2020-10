Este é o momento de The Crown que não aconteceu na vida real

Apesar de The Crown, série da Netflix, retratar de forma primorosa a história da realeza, trata-se de um uma ficção. Por isso, algumas situações, por exemplo, nunca aconteceram na vida real.

A posição da rainha contra o amor da princesa Margaret com Peter Townsend, um divorciado, é uma das situações que não ocorreu de verdade.

Documentos "disponíveis nos Arquivos Nacionais desde 2004", segundo a BBC, mostra que, ao contrário do que a série retrata, a rainha trabalhou com Sir Anthony Eden, primeiro-ministro do Reino Unido, para criar um plano para que Margaret mantivesse seu título e mesada após se casar com Townsend.

A ideia da rainha é que a princesa renunciasse ao trono. No entanto, a princesa acabou decidindo não se casar com Townsend.

