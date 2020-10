Cinema espanhol: filmes de Pedro Almodóvar estão disponíveis na Amazon Prime Video

Pedro Almodóvar é um dos diretores de cinema mais cultuados do mundo. Seus filmes, que frequentemente retratam o universo LGBT, são sucesso de público e crítica por onde passam.

O currículo do cineasta espanhol é invejável: ele já deu à Espanha dois Oscars, foi presidente do júri do Festival de Cannes, na França, e é Doutor Honoris Causa pelas universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Oxford, na Inglaterra.

Logo, não é exagero afirmar que Almodóvar é o diretor espanhol mais celebrado desde Luis Buñuel (que dirigiu, ao lado de Salvador Dalí, o curta-metragem surrealista ‘Um Cão Andaluz’, em 1929).

Atualmente, muita gente vem conhecendo a obra de Pedro Almodóvar através dos serviços de streaming. E dois de seus filmes mais aclamados estão disponíveis na Amazon Prime Video. Vamos ver quais são?

Ata-me! (1989)

Reprodução / El Deseo

Estrelada por Antonio Banderas, ‘Ata-me!’ conta a história de um ex-paciente de um hospital psiquiátrico que aprisiona uma estrela pornô na esperança de convencê-la a se casar com ele. Foi indicado a 15 Goyas, o prêmio mais importante do cinema espanhol.

Tudo Sobre Minha Mãe (1999)

Reprodução / Warner Sogefilms S.A.

Frequentemente apontado como uma obra-prima do melodrama – gênero que Almodóvar domina com maestria – ‘Tudo Sobre Minha Mãe’ deu a Almodóvar o seu primeiro Oscar, na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Sua segunda estatueta viria com ‘Fale Com Ela’, em 2002, na categoria Melhor Roteiro Original (um feito raro para um filme não-falado em inglês).

‘Tudo Sobre Minha Mãe’ conta a história de Manuela, uma mãe solteira que vê seu filho morrer no dia de seu aniversário de 17 anos por causa de um autógrafo de Huma Rojo, sua atriz favorita. Destruída, ela viaja para Barcelona em busca do pai do menino.

Ambos filmes são apaixonantes e vão fazer você querer desbravar ainda mais o universo de Almodóvar.