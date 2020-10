5 filmes de época protagonizado por mulheres na Netflix

Neste ano, a Netflix se superou e aumentou o catálogo de filmes protagonizados por mulheres que ousaram desafiar a sociedade de suas épocas para estabelecer novas ideias e costumes.

Alguns são meras ficções, mas outros trazem histórias reais do importante papel das mulheres nos últimos dois séculos.

Veja dicas de filmes de época protagonizados por mulheres que estão à disposição do público no canal de streaming.

1 – Enola Holmes

Ambientando em 1884, neste filme a atriz Millie Bobby Brown (Stranger Things) faz o papel de irmã do famoso detetive Sherlock Holmes e desafia a Inglaterra vitoriana colocando em xeque os padrões da sociedade da época.

2 – Mary Shelley

Protagonizado por Elle Fanning (Malévola), o filme retrata o relacionamento da escritora Mary Shelley com o poeta Percy Bysshe Shelley, que a inspiraria a escrever seu romance famoso em todo o mundo, ‘Frankestein’

3 – Self Made

Em Self Made, Octavia Spencer ('Histórias Cruzadas' e 'A Forma da Água' ) encarna Madam C.J Walker, primeira empresária negra que lutou contra a pobreza e se tornou milionária no final do século XIX e início do século XX no ramo dos cosméticos.

4 – A Arte de Amar

Neste filme, a atriz polonesa Magdalena Boczarska (Little Rose) interpreta a ginecologista Michalina Wislocka, que em 1976 se tornou uma escritora famosa com o bestseller 'A Arte de Amar'.

5 – Elisa y Marcela

O filme conta a história verídica de duas professoras lésbicas que se casaram na igreja no início do século passado usando um estratagema na qual uma delas finge ser um homem. É estrelado por Natália de Molina (Adiós) e Greta Fernández (A Thief's Daughter).