Turnê de despedida: Kiss remarca shows para ano que vem

Os esperados shows da turnê de despedida do Kiss aconteceriam no Brasil em maio deste ano, mas por conta da pandemia haviam sido remarcados para novembro. Agora, fica só para outubro do ano que vem, e com desfalques.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

No total, serão quatro shows no Brasil, em São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba e Porto Alegre. As apresentações em Uberlândia e Brasília, que estariam na turnê, foram canceladas.

Além do Brasil, estão confirmados outros shows na América do Sul – na Colômbia, Peru, Chile e na Argentina.